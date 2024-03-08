Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД ответили на объявление России врагом Европы

Захарова заявила, что Россия всегда будет врагом для нацизма в Европе

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Россия всегда будет врагом для нацизма в Европе, а премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предает греческое движение Сопротивления, называя Россию врагом Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Я в своей советской/российской школе на обычном для каждого нашего школьника уроке музыке проходила произведения Микиса Теодоракиса. Знала и его музыку, и его судьбу. Он тоже был врагом Европы, нацистской Европы. Не предавайте, Кириакос, память греческого Сопротивления!», — пишет Захарова.

Представитель МИД России заявила, что Москва не запугивает ни Грецию, никакую другую страну, при этом мириться с проявление нацизма в Европе Россия не собирается.

До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии назвал Россию «врагом» Европы и пообещал продолжить поддерживать Украину.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами