В МИД ответили на объявление России врагом Европы

Россия всегда будет врагом для нацизма в Европе, а премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предает греческое движение Сопротивления, называя Россию врагом Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Я в своей советской/российской школе на обычном для каждого нашего школьника уроке музыке проходила произведения Микиса Теодоракиса. Знала и его музыку, и его судьбу. Он тоже был врагом Европы, нацистской Европы. Не предавайте, Кириакос, память греческого Сопротивления!», — пишет Захарова.

Представитель МИД России заявила, что Москва не запугивает ни Грецию, никакую другую страну, при этом мириться с проявление нацизма в Европе Россия не собирается.

До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии назвал Россию «врагом» Европы и пообещал продолжить поддерживать Украину.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.