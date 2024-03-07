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Захарова напомнила о позорном уходе Франции из Африки

Захарова: напомнила Макрону о позоре в Африке после планов на Молдавию

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Франция с позором оставила Африку, а теперь собирается открыть миссию по обороне в Молдавии. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что французы ушли не только из Мали, но и из других африканских стран.

«Там же работать надо, по-настоящему бороться с терроризмом, а не «оборонять Молдову», — уточнила дипломат.

Захарова обратила внимание, что позор был «на весь мир»: оставленные позиции и неисполненные обязательства.

По словам представителя МИД РФ, в этот момент как раз «подвернулись Армения и Молдова». Она подчеркнула, что это повод «мускулами поиграть в тренажерном зале» и «разведывательной деятельностью позаниматься» по периметру российских границ.

Дипломат не исключила, прилет в миссию французской ракеты с Украины.

«Вот смеху будет», — резюмировала Захарова.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова Макрона о красных линиях в поддержке Украины.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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