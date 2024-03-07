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Макрон заявил, что в поддержке Украины у него нет лимитов

BFM TV: Макрон заявил, что в поддержке Францией Украины отсутствуют лимиты

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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрона на встрече с лидерами оппозиции заявил, что в поддержке Украины «нет никаких лимитов». Об этом сообщает телеканал BFM TV.

«<…> Макрон объяснил главам партий, что нет <…> «никаких красных линий» в поддержке Францией Украины», — цитирует телеканал главу партии коммунистов Фабьена Русселя и партии «Национальное объединение» Жордана Барделля на встрече с главами оппозиции.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что слова Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину связаны с провалом прошлогоднего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). 26 февраля в Париже состоялась конференция по украинскому конфликту. Президент Франции отмечал, что одной из тем обсуждения стала возможность отправки западных войск на Украину.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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