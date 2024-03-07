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Политолог допустил, что демократы играют с Трампом в поддавки

Политолог Латышев допустил, что демократы хотят сделать из Трампа Гувера

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Mike Segar/Reuters

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал отказ кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли от участия в предстоящих выборах, в результате чего экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп стал основным кандидатом от республиканцев.

По мнению эксперта, демократы могут играть с Трампом в поддавки, чтобы впоследствии сделать из него нового Герберта Гувера, во время правления которого в США была Великая депрессия. Латышев отметил, что кризис тех лет случился скорее по вине американских «толстосумов», которые организовали его ради собственной выгоды, но никак не из-за политики Гувера.

«Разумеется, ее списали на Гувера, хотя никто на его месте не смог бы ничего сделать, когда финансисты сознательно сдули биржевой пузырь. Похожий пузырь образуется на американских биржах и сейчас, ожидая, чтобы лопнуть, президента, которого не жалко. И Трамп уже заявлял, что ему совсем не хотелось бы стать новым Гувером», — сказал журналист.

6 марта стало известно о выходе Хейли из президентской гонки. Об этом она сообщила на выступлении в городе Чарльстон в штате Южная Каролина.

Байден и Трамп остались главными кандидатами на пост президента на предстоящих выборах. Байден завершил «супервторник» с как минимум 1424 делегатами, что составляет чуть более 72% от общего числа, необходимого ему для выдвижения от Демократической партии. Трамп завершил день с минимум 946 делегатами, или 78% от общего числа 1215, которое ему нужно для выдвижения от Республиканской партии.

Ранее соперник Байдена снялся с президентских выборов, чтобы противостоять Трампу.

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