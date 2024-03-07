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Политолог: Прибалтику могут сделать плацдармом для боя с Россией

Политолог Оленченко: США сделают Прибалтику плацдармом для боя с Россией

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Ints Kalnins/Reuters

Прибалтика может стать плацдармом для столкновения НАТО с Россией. По крайней мере США очень этого хотят. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, в планы Вашингтона не входит непосредственное участие в конфликте с РФ. Вместо этого они хотят натравить на Москву европейских партнеров, считает эксперт.

«Больше того, они хотят, чтобы это столкновение происходило между Россией и европейским компонентом НАТО на русской территории. К примеру, называют Калининградскую область. Этот вариант им нравится больше всего. В качестве плацдарма также могут выступить страны Прибалтики и Украина», — сказал Оленченко.

При этом он добавил, что в плане НАТО есть серьезный просчет. Если Североатлантический альянс столкнется с Россией, то Москва может принять решение нанести удар не только по непосредственным участникам конфликта, но и по центрам принятия решений в США, пояснил политолог.

До этого чешский политолог Петр Друлак в своем заявлении допустил, что некоторые страны-члены НАТО готовятся к войне с Россией и могут провести провокационную операцию. В альянсе, отметил он, все чаще стали говорить о возможном конфликте с РФ. При этом эксперт подчеркнул, что при таком сценарии речь пойдет о третьей мировой войне.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией.

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