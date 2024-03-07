Глава МИД КНР обвинил США в ошибочном восприятии его страны

Правительство США все еще сохраняет ошибочное восприятие КНР. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил китайский министр иностранных дел Ван И, слова которого передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что недавно лидеры двух государств провели встречу в городе Сан-Франциско. При этом они достигли «некоторого прогресса» в вопросе улучшения двусторонних отношений. Как сказал Ван И, такое развитие событий полностью соответствует интересам Пекина и Вашингтона.

«Но мы должны отметить, что ошибочное восприятие Китая со стороны США сохраняется», — добавил министр.

Он подчеркнул, что в реальности американская сторона не выполняет данные КНР обещания. В то же время США предпринимают все больше шагов по оказанию давления на азиатскую страну, включая введение различных санкций.

В связи с этим глава внешнеполитического ведомства призвал Вашингтон начать рассматривать Пекин объективно и рационально, признав общую тенденцию исторического развития республики. Кроме того, Ван И предупредил, что попытки подавить КНР обязательно навредят самим США.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил о создании в стране новой формы цивилизации.