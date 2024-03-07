Издание Politico назвало причину возможных конфликтов между европейскими странами

Дефицит воды может спровоцировать конфликт между странами Евросоюза, которые не подготовлены к глобальному потеплению. Об этом сообщает европейское бюро газеты Politico.

Европейская комиссия на следующей неделе призовет правительства ЕС ускорить подготовку к противодействию изменению климата, пишет издание со ссылкой на проект коммюнике ЕК.

В документе нехватку воды определяют как проблему, которая угрожает почти всем аспектам жизни: еде, инфраструктуре, экономике и здоровью человека.

«Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают… усиление конкуренции за водные ресурсы между секторами и видами использования, включая потенциальный риск конфликтов внутри и между государствами-членами по поводу трансграничных водных ресурсов», — говорится в проекте.

Как отмечает издание, в некоторых регионах уже идут споры. В Испании пострадавшая от засухи Каталония пытается убедить правительство страны отвести речную воду из соседнего Арагона, разжигая политическую напряженность. Во Франции в прошлом году произошли жестокие столкновения из-за планов создания водохранилищ.

Послание Комиссии будет сопровождать первую в истории европейскую оценку климатических рисков. Отчет Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) будет опубликован 11 марта. Всего оценка агентства выявила 36 ключевых рисков для Европы, «некоторые из них уже находятся на катастрофическом уровне и имеют высокую степень срочности».

Ранее сообщалось, что в одном из крупнейших мегаполисов мира почти закончилась питьевая вода.