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В Финляндии полностью закроют центр по выдаче виз россиянам в Коуволе

МИД Финляндии намерен закрыть центр по выдаче виз россиянам в Коуволе

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Министерство иностранных дел Финляндии объявило, что полностью закроет центр по выдаче разрешений на въезд в страну в муниципалитете Коувола, который специализировался на заявлениях от граждан России. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что расположенный в Коуволе центр обслуживания разрешений на въезд с 1 января следующего года прекратит свою деятельность. Его персонал будет передан другим консульским службам министерства иностранных дел, находящихся в столице страны Хельсинки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо имеет возможность одобрить транзит ядерного оружия после вступления страны в Североатлантический альянс (НАТО).

До этого сообщалось, что все больше жителей Финляндии хотят переехать в Россию из-за русофобии и фашизма в западных странах.

Ранее в Финляндии разъяснили слова министра обороны об ударах по российским военным объектам.

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