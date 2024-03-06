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В МИД России напомнили о судьбе Афганистана

Дипломат Гаврилов заявил, что США сбегут с Украины также, как из Афганистана

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Shekib Rahmani/AP

Вашингтон поступит с Украиной аналогично тому, как в 2021 году поступил с Афганистаном, бросив на произвол судьбы киевскую власть и огромное количество собственного оружия. Об этом РИА Новости заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

»Пентагон возбудил более 50 уголовных дел по поводу расхищения военной помощи США киевскому режиму. Но что-то подсказывает, что это — часть «политического шоу» Вашингтона. Там осознают невозможность обеспечить военную победу Киева. Интерес теперь представляет именно затягивание конфликта», — заявил Гаврилов.

Дипломат считает, что Вашингтон уже не скрывает, что для США продолжение конфликта означает способ поддержать собственную экономику. Тем не менее, как заявил Гаврилов, Киеву стоит помнить судьбу марионеток Вашингтона в Афганистане, которых свергли еще до того, как Вашингтон вывел последние войска из Кабула.

До этого бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайан не исключил, что из-за тяжелого положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения, Владимира Зеленского могут эвакуировать из Киева.

Ранее депутат Госдумы рассказал о причинах ослабления поддержки Зеленского на Западе.

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