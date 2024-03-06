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Украинский депутат предрек роспуск Рады для продления полномочий Зеленского

Нардеп Дубинский считает, что Зеленский готов распустить Раду для продления срока

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Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский готов распустить Верховную раду Украины для продления срока собственных полномочий. Об этом заявил украинский депутат Александр Дубинский в социальных сетях.

«Возможный сценарий, при котором офис президента, чтобы не передавать власть парламенту после 20 мая, может этот парламент распустить, если будут сложены 150+ мандатов народных депутатов», — заявил Дубинский.

По данным Дубинского, только сейчас около 50 народных избранников из фракции президентской партии «Слуга народа» уже готовы немедленно отказаться от депутатских мандатов, и еще несколько десятков депутатов от других партий готовы поступить также. Таким образом, подчеркивает Дубинский, Зеленскому осталось «надавить» всего на 80 депутатов собственной партии, что не должно составить труда.

До этого ЦИК Украины постановил, что после завершения своего президентского срока Владимир Зеленский останется легитимен на посту главы государства.

Ранее в Госдуме допустили возможность госпереворота из-за отказа Зеленского от выборов.

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