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Песков рассказал о роли Нуланд в конфликте на Украине

Песков: Нуланд сыграла большую роль в дестабилизации обстановки на Украине

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Gleb Garanich/Reuters

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд является талантливым дипломатом, но ей следовало бы демонстрировать свои умения на мирном и конструктивном поприще. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал новости о скором уходе Нуланд со своего поста. Он подчеркнул, что американский дипломат сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине и эскалации ее конфликта с РФ.

«Нуланд — это очень талантливый дипломат, это дипломат, которая играла достаточно важную роль в Госдепартаменте [США], но было бы лучше, если бы свои таланты она применяла на мирном и конструктивном поприще», — добавил Песков.

5 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшие недели его заместитель по политическим вопросам уйдет в отставку. Как он сказал, Нуланд сама сообщила ему о желании покинуть данный пост.

Позже бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что заместитель государственного секретаря страны больше «не находится в русле политики» Белого дома. В связи с этим власти вынудили Нуланд покинуть свой пост, и ее решение не является добровольным, считает эксперт.

Ранее в МИД РФ назвали возможную причину отставки Нуланд.

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