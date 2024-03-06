Россия в жесткой форме дала предупреждение странам Запада о последствиях их опрометчивых действий на Украине, например, обсуждения ударов по Крымскому мосту. Об этом пишет портал Advance.

(Официальный представитель МИД РФ Мария. – прим. ред.) Захарова подчеркнула, что Германия может столкнуться с «ужасными последствиями», если предпримет какие-либо действия в соответствии с планами, которые были озвучены в беседе высокопоставленных немецких офицеров», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на данный момент есть существенные риски превращения украинского конфликта в «нечто намного большее и куда более опасное для Европы».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф во время вызова в российский МИД не ставил под сомнение подлинность опубликованной записи с разговором немецких военных о возможной атаке на Крымский мост.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

Ранее в МИД РФ заявили , что денацификация в Германии не завершена.