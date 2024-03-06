Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о жестком предупреждении Западу от РФ

Advance: РФ жестко дала предупреждение Западу о его действиях на Украине

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Россия в жесткой форме дала предупреждение странам Запада о последствиях их опрометчивых действий на Украине, например, обсуждения ударов по Крымскому мосту. Об этом пишет портал Advance.

(Официальный представитель МИД РФ Мария. – прим. ред.) Захарова подчеркнула, что Германия может столкнуться с «ужасными последствиями», если предпримет какие-либо действия в соответствии с планами, которые были озвучены в беседе высокопоставленных немецких офицеров», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на данный момент есть существенные риски превращения украинского конфликта в «нечто намного большее и куда более опасное для Европы».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф во время вызова в российский МИД не ставил под сомнение подлинность опубликованной записи с разговором немецких военных о возможной атаке на Крымский мост.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

Ранее в МИД РФ заявили , что денацификация в Германии не завершена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами