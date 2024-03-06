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Песков заявил о нежелании РФ мириться с критикой стран «золотого миллиарда»

Песков: РФ сказала хватит вечно критикующим ее государствам «золотого миллиарда»

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

РФ намерена провести выборы, которые нужны именно российскому народу, и говорит «хватит» постоянно критикующим ее странам «золотого миллиарда». Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель главы государства сделал такое заявление в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые», который был организован в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус.

«Существует какой-то клуб стран, вот этот самый «золотой миллиард», который хочет указывать нам, что нам делать. Мы сказали: «Хватит!», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что Москва больше не собирается терпеть попытки вмешательства в дела страны. В том числе это касается резолюций зарубежных парламентов, которые недовольных проводимыми в РФ выборами.

«Мы будем проводить выборы, которые нужны нашему народу», — сказал Песков.

Также представитель Кремля обратил внимание на некоторые государства, которые считают себя в праве диктовать другим державам, как поступать. Такие страны называют свою политику «сотрудничеством», но на самом деле продвигают идеи «нового колониализма», резюмировал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «тяжелой болезнью» разделение мира на две части.

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