Захарова: посол ФРГ не отрицал подлинность разговора об атаке на Крым

Посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф по время вызова в российский МИД не ставил под сомнение подлинность опубликованной записи с разговором немецких военных о возможной атаке на Крымский мост. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Когда прибыл на Смоленскую площадь немецкий посол, которому был сделан демарш, он ведь не стал отрицать и ставить под сомнение то, что эта пленка настоящая», — сказала дипломат журналистам.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

Позднее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что внутренние каналы связи бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) при перехвате разговора офицеров не были взломаны.

Ранее в МИД РФ заявили, что денацификация в Германии не завершена.