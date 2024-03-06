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Политолог: призывы Запада к переговорам по Украине могут быть ловушкой

Политолог Пшеничников: Западу нужны переговоры по Украине для перевооружения

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Александр Кряжев/РИА Новости

Политолог и публицист Игорь Пшеничников в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал статью Foreign Affairs о возможных мирных переговорах по Украине. По мнению эксперта, Запад не оставит попыток ослабить Россию. Важно не забывать об этом, чтобы не попасть в ловушку, подчеркнул он.

«И потому нынешний призыв к переговорам — это попытка добиться временной передышки, чтобы затем ударить по нам с новой силой», — считает Пшеничников.

Он также отметил, что США торопятся остановить Москву, поскольку опасаются потерять Украину и остаться без плацдарма, с которого они в будущем могли бы вредить России.

До этого авторы издания Foreign Affairs Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро писали, что украинский кризис так или иначе закончится диалогом о мире, поэтому президент страны Владимир Зеленский, вероятнее всего, смягчит указ о запрете переговоров с Россией. С точки зрения журналистов, сообщение о готовности к контактам может быть передано через украинские, европейские и американские инициативы по поводу снятия санкций в рамках мирных договоренностей.

Позднее секретарь Совета по национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег Вашингтон и Брюссель от попыток подталкивать Киев к мирным соглашениям с Россией.

Ранее в Австралии признали возможность поражения Украины.

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