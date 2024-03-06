Политолог объяснил, почему США необходимы переговоры по Украине

Политолог и публицист Игорь Пшеничников в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал статью Foreign Affairs, в которой говорится о том, что украинский кризис так или иначе закончится диалогом о мире, поэтому президент страны Владимир Зеленский, вероятнее всего, смягчит указ о запрете переговоров с Россией. Эксперт напомнил, что еще с лета прошлого года США через прессу и заявления европейских политиков посылают Москве сигналы о «необходимости» поиска мирного решения.

«США торопятся остановить Россию, поскольку опасаются, что Россия возьмет под свой контроль большую, чем сейчас территорию, подойдет слишком близко к границе с Польшей и у США практически не останется плацдарма, с которого они в будущем могли бы вредить России», — сказал Пшеничников.

Он также обратил внимание, что призывы Запада к переговорам звучат все ярче и четче по мере новых успехов российских войск на фронте.

Авторы издания Foreign Affairs Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро писали, что готовность к проведению переговоров может быть передана через украинские, европейские и американские инициативы по поводу снятия санкций в рамках мирных договоренностей.

Позднее секретарь Совета по национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег Вашингтон и Брюссель от попыток подталкивать Киев к мирным соглашениям с Россией.

Ранее в США заявили, что Украине грозит поражение.