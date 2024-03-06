Политолог: отказавшись от встречи с Лавровым, послы ЕС наказали себя сами

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал отказ европейских дипломатов от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в преддверии президентских выборов в России. Слова эксперта приводит Tsargrad.tv. Он подчеркнул, что, допустив столь хамское и неподобающее поведение, послы ЕС наказали себя сами.

«Они, видимо, думали сделать какой-то перформанс, показать свое особое отношение к Российской Федерации, но в результате сами сели в лужу. Фактически опозорились. И это для них самое большое наказание, которое только может быть, потому что это пятно несмываемое на их репутации», — сказал Манойло.

Он добавил, что рано или поздно отношения России с Западом наладятся, но память об этом поступке останется навсегда.

4 марта Лавров сообщил, что российская сторона обладает информацией о том, что посольства Евросоюза в Москве готовят механизмы поддержки несистемной оппозиции перед выборами президента России.

Министр также заявил, что всех послов ЕС пригласили в МИД РФ около полутора недель назад на встречу с ним, чтобы «рассказать о том, что мы советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

Однако, по словам главы внешнеполитического ведомства, за два дня до назначенного мероприятия они прислали ноту, что «решили не ходить» на эту встречу.

Ранее Лавров уличил Запад в неверии в демократию.