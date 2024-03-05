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Премьер-министр Болгарии передал в парламент заявление об отставке правительства

Премьер Денков передал в парламент Болгарии заявление об отставке правительства

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Johanna Geron/Reuters

Премьер-министр Болгарии Николай Денков передал в канцелярию парламента заявление об отставке правительства. Об этом сообщает BTV.

В публикации отмечается, что глава болгарского кабмина выступит с официальным заявлением в 19:00 (20:00 мск).

В феврале 2024 года премьер-министр Болгарии Николай Денков подтвердил намерение уйти в отставку со своего поста 6 марта в рамках согласованной ранее ротации. Соответствующее заявление он сделал на брифинге по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, остается открытым вопрос о том, кто в новом правительстве возглавит министерство иностранных дел. В этом вопросе необходимо найти решение, которое устроит как объединение коалиций «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария», так и коалиции партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил.

В декабре Денков заявил, что Болгария достигла соглашения с Австрией по вступления страны в Шенгенскую зону. Отмечается, что на первом этапе Шенгенское соглашение для двух стран будет действовать только для воздушных и морских границ.

Ранее Евросоюз утвердил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии.

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