Захарова назвала «бесславными ублюдками» офицеров ФРГ, обсуждавших Крымский мост

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «бесславными ублюдками» офицеры немецкой армии, обсуждавших атаку на Крымский мост. Таким мнением дипломат поделилась в интервью ТАСС.

Захарова напомнила, что въезд на Крымский мост находится в Керчи, где около 80 лет назад совершали военные преступления нацисты. В числе их злодеяний — раздача отравленной цианистым калием воды местным жителям, среди которых были дети.

«И теперь, спустя 80 лет, находятся буквально эти самые бесславные ублюдки, которые вспоминают, как они говорят, старый добрый «Люфтваффе» (название германских военно-воздушных сил времен Великой Отечественной войны — Прим. ред.), его военный боевой опыт, и думают о том, как бы снова принести беду, страшную трагедию людям, над которыми глумились их предки», — возмутилась представитель МИД России.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров. На записи они, предположительно, обсуждали варианты поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, чтобы Киев смог ударить по Крымскому мосту и складам боеприпасов. Американское издание Politico написало, что после произошедшего вероятность поставки Киеву Taurus значительно снизилась.

Ранее в Германии нашли виновного в утечке разговора офицеров.