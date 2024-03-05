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Стал известен страх Германии из-за возможной передачи Taurus Украине

FAZ: Берлин боится ответа России в случае применения Украиной ракет Taurus

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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Канцлер Германии Олаф Шольц не собирается поставлять ракеты Taurus Украине, так как боится ответа Кремля. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«В Берлине не исключают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), будучи загнанными в угол, способны даже ударить по Москве», — пишет автор материала.

Он отмечает, что в этот момент в Берлине вспоминают, что у РФ есть ракеты «Искандер» с ядерными боеголовками в Калининграде — «и что они достигнут Берлина гораздо быстрее, чем Taurus — Москвы».

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян до этого сообщила, что «товарищи в погонах» передали ей запись, на которой немецкие офицеры обсуждают возможность атаки Крымского моста и передачу ракет Taurus Киеву. По ее словам, это произошло именно в тот день, когда канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страны НАТО не участвуют и не будут участвовать в украинском конфликте.

Министр обороны Германии Борис Писториус позднее заявил, что причиной скандальной утечки разговора офицеров ФРГ стала «личная ошибка» применения технических средств.

Ранее журналистка допустила, что слив диалога военных бундесвера устроил сам Берлин.

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