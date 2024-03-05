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Еврокомиссар призвал перестроить экономику ЕС на военные рельсы

Еврокомиссар Бретон: период мира для ЕС закончился, ему нужна военная экономика

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Global Look Press

Период мира для ЕС закончился, необходимо переходить к военной экономике. Такое мнение выразил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, слова которого передает ТАСС.

«Период, когда мы получали дивиденды мира, для ЕС закончен. Теперь мы должны перейти на новый уровень развития военной промышленности. Мы должны перейти к военной экономике, чтобы ответить на потребности Украины, но также стран — членов ЕС, которые отдали большую часть своих военных возможностей Украине», — сказал он.

5 марта сообщалось, что в Совете Евросоюза до сих пор нет согласия по поводу использования доходов от замороженных в Европе активов Российской Федерации для финансирования военной или какой-либо другой помощи Украине.

В этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гегемония Запада подошла к концу, идет формирование нового мирового порядка.

До этого эксперты усомнились в реальности выполнения запретов Европейского союза на торговлю с Российской Федерацией по принципу No Russia в рамках 12-го пакета антироссийских санкций.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз высказался о возможности отправки военных на Украину.

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