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В Верховной раде Украины заявили об отмене заседаний на этой неделе

Депутат Гончаренко: Верховная рада отменила все заседания на текущей неделе

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Доминик Бутен/РИА «Новости»

Все заседания Верховной рады Украины, которые были запланированы на эту неделю, отменены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат страны Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Он пояснил, что данное решение связано с разгоревшимся недавно скандалом. Речь идет о препятствовании выезду парламентариев из страны в рамках заграничных командировок.

«Ряд фракций заявили, что будут ставить на голосование каждую поправку, и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание», — пояснил законодатель.

В то же время Гончаренко не исключил, что есть еще одна причина для отмены заседаний парламента. По его словам, руководство Рады могло пойти на такой шаг из-за нехватки голосов для принятия некой законодательной инициативы.

3 марта украинский народный депутат Ярослав Железняк заявил, что власти разрешают или не разрешают парламентариям отправляться за границу в зависимости от их работы на соответствующих постах. Он пояснил, что решение принимается исходя из того, как законодатель проголосовал за тот или иной проект.

Ранее на Украине рассказали, сколько сотрудники офиса президента страны тратят на рабочие поездки за рубеж.

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