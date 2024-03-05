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Политолог объяснил, почему Макрон не отказался от слов о войсках НАТО на Украине

Политолог Школьников: воинственными заявлениями Макрон пытается сохранить лицо

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Amit Dave/Reuters

Геостратег, политолог Андрей Школьников в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему президент Франции Эммануэль Макрон не стал отказываться от слов о возможной отправке войск НАТО на Украину, заявив, что осознает сказанное. По мнению эксперта, французский лидер понимает, что позволил себе лишнее, но пытается сохранить «хорошую мину при плохой игре».

«Трудно себе представить, что он сейчас на всю мировую аудиторию признается, что является интеллектуальным братом [президента США] Джо Байдена. <...> И он все-таки пытается хоть как-то держать лицо. Кроме того, каких-то жестких команд в его сторону не было, поэтому он и будет сейчас говорить, что, дескать, полностью понимает, что сказал», — отметил Школьников.

Он также напомнил, что при Макроне Франция потеряла влияние практически на всей территории Западной Африки. Эксперт допустил, что французский лидер надеется на то, что ослабнув на Украине, Россия ослабнет и в Африке.

До этого Макрон заявил, что «не исключает» отправку войск НАТО на Украину и этим высказыванием сделал сенсацию, которая привела союзников Парижа в ужас и сбила всех с толку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позднее президент Франции сообщил, что Париж не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем военнослужащих на Украину. Однако, он не исключил такую возможность.

Ранее военный эксперт раскрыл последствия ввода войск НАТО на Украину.

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