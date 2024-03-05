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ФСБ призвали проверить причастность Запада к возможному отравлению Сталина

Малинкович призвал ФСБ проверить причастность Запада к отравлению Сталина

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РИА Новости

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что партия призвала Генеральную прокуратуру и Федеральную службу безопасности (ФСБ) России проверить причастность Запада к смерти бывшего руководителя СССР Иосифа Сталина. Его слова передает РИА Новости.

Малинкович считает, что есть свидетельства того, что Сталина отравили. Он добавил, что 5 марта, в годовщину смерти вождя, члены партии возложат цветы к бюсту Сталина. Он захоронен на мемориальном кладбище на Красной площади у Кремлевской стены.

«Партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада», — поделился Малинкович.

До этого певец, композитор Олег Газманов признался, что хотел бы встретиться с полководцами Георгием Жуковым и Иосифом Сталиным.

Ранее правнук экс-руководителя СССР Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад написал открытое письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором предложил распустить ООН.

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