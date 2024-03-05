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Арабские страны призывают ХАМАС предоставить список заложников для освобождения

Египет и Катар призывают ХАМАС предоставить список заложников для освобождения

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David W Cerny/Reuters

Представители Египта и Катара призывают ХАМАС предоставить список заложников для освобождения в рамках договора о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает газета Guardian, ссылаясь на анонимные источники.

По их данным, чиновники из Египта и Катара давят на переговорщиков ХАМАС в Каире, требуя предоставить список заложников для освобождения в первой фазе соглашения с Израилем.

Израиль, по словам чиновников из США, согласился на шестинедельное прекращение огня, начиная с освобождения группы из 40 заложников, включая больных, пожилых и женщин. Однако официальные лица в Вашингтоне не могут понять, почему ХАМАС не может предоставить список для освобождения. Некоторые предполагают, что проблема связана с коммуникационными трудностями внутри ХАМАС и других движений в секторе Газа, в то время как другие утверждают, что некоторые члены ХАМАС скрывают информацию о заложниках.

Несмотря на отсутствие израильской делегации на второй день переговоров в Каире, в Вашингтоне не видят проблемы, поскольку она готова прибыть в случае достижения соглашения по списку заложников. По информации телеканала Al Qahera News, делегации из Катара, США и ХАМАС прибыли в Каир для нового раунда переговоров по деэскалации в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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