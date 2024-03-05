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В США призвали исправить внешнюю политику, провоцирующую массовую миграцию

Демократ Хэмм: США нужно исправить политику, провоцирующую массовую миграцию

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Кандидат в сенаторы от Демократической партии Лоуренс Хэмм высказал мнение, что США стоит внести изменения в свою внешнюю и экономическую политику, которая способствует распространению массовой нелегальной миграции в регионе. Его слова передает РИА Новости.

«Мы должны изменить внешнюю и экономическую политики США, которые создают неблагоприятные условия, вынуждающие людей покидать свои родные страны», — сказал Хэмм, который представляет штат Нью-Джерси.

Он также заявил, что выступает «против строительства пограничной стены, против разделения семей, а также помещения иммигрантов, их семей и детей в клетки». Политик считает адекватное финансирование профильных ведомств и служб залогом успешного разрешения миграционного кризиса, с которым столкнулась его страна.

По мнению Хэмма, федеральные власти Соединенных Штатов должны выделить дополнительное финансирование штатам и городам, пострадавшим от наплыва нелегальных мигрантов.

До этого американский предприниматель Илон Маск высказался о проблемах миграции в США. Он назвал Соединенные Штаты приютом для самых опасных преступников со всего мира.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что возобновление строительства стены против мигрантов на границе с Мексикой поддерживают большинство американцев. Опрос, проведенный университетом Монмута, сообщил о рекордном показателе в 53% американцев, которые поддерживают строительство заграждения на границе с Мексикой. При этом в ходе опросе 61% респондентов также назвал нелегальную миграцию самой серьезной проблемой для Соединенных Штатов.

Ранее журналист Карлсон предрек США судьбу Римской империи.

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