В Литве хотят присоединиться к инициативе Чехии закупать снаряды для Украины

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в телефонном разговоре со своим чешским коллегой Петром Фиалой заявила, что Вильнюс присоединится к инициативе Праги закупать снаряды для Украины. Сообщение передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу политика.

Главы правительства Литвы отметила, что данная инициатива является очень важной, особенно на фоне замедления поставок боеприпасов Украине.

«Литва поддерживает все форматы помощи Украине. Так будет и на этот раз», — сказала Шимоните.

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что знает, где можно найти сотни тысяч снарядов для Украины. Если на них найдутся деньги, поставки могут быть осуществлены в течение нескольких недель. Тем временем немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о планах построить завод по производству боеприпасов на украинской территории. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее папа Римский выступил с новой инициативой по урегулированию на Украине.