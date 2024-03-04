В офисе премьера Британии назвали утечку разговора офицеров ФРГ серьезной проблемой

Представитель премьер-министра Великобритании заявил, что утечка разговора офицеров бундесвера является серьезной проблемой. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Представитель британского премьера отказался комментировать утечку этой беседы напрямую. Он только упомянул слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего случившееся «очень серьезным вопросом».

Представитель премьера также сказал, что расследовать инцидент с утечкой — «дело Германии».

4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле успели ознакомиться с содержанием аудиозаписи разговора немецких офицеров, обсуждавших удары по Крымскому мосту, и ожидают результатов проверки, инициированной Германией по этому поводу.

Расшифровка разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, появилась в сети 1 марта. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев заявил о подготовке ФРГ к войне с Россией.