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Франция первой в мире закрепила в конституции право на аборт

Франция закрепила право женщин на аборт в конституции

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Shutterstock

Франция стала первой страной в мире, где право женщины на прерывание беременности закрепили в конституции. Это решение одобрил парламент республики, который 4 марта собрался на конгресc в Версальском дворце, передает BFMTV.

В конституцию 1958 года добавили статью: «Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом». Это 25-я поправка к основополагающему документу современной Франции и первая с 2008 года.

За внесение статьи в конституцию проголосовали 780 депутатов, против — 72 парламентария.

До этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Иллинойс заявил, что полностью поддерживает отмену Верховным судом США гарантий права на аборты.

Накануне исследователи института Гаттмахера в Соединенных Штатах подсчитали количество женщин, которых затронет запрет на аборты, — предположительно, это будет 40 млн американок, или 58% женского населения США детородного возраста.

26 из 50 штатов могут ввести законодательный запрет на прерывание беременности. При этом в 23 из 26 штатов это будет сделано с большой вероятностью.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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