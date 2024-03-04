Посла ФРГ попросили объяснить разговор германских офицеров о поставках ракет Украине

От посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа во время вызова в понедельник в МИД РФ потребовали объяснений из-за обсуждений немецкими офицерами поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также от германского посла потребовали объяснений об оказании ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в РФ. В ведомстве подчеркнули, что данный факт свидетельствует о вовлеченности Запада, включая Берлин, в российско-украинский конфликт.

В МИД добавили, что Ламбсдорффу указали на недопустимость ограничения работы представителей российских СМИ в Германии.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ситуация с поставками дальнобойных ракет Taurus «очень ясна».

22 февраля бундестаг не поддержал резолюцию о поставках Украине ракет Taurus, но одобрил инициативу о передаче «дополнительных дальнобойных систем и боеприпасов». Taurus подходит под это определение, но не упоминается в документе напрямую, в отличие от отклоненной резолюции.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.