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Лавров заявил, что посольства ЕС в РФ готовятся поддержать несистемную оппозицию перед выборами

Лавров заявил об отказе послов ЕС встретиться за два дня до встречи по выборам

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия обладает информацией о том, что посольства Евросоюза в Москве готовят механизмы поддержки несистемной оппозиции перед выборами президента России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«У нас накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве, как они готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров, вещи, которыми посольство не имеет право заниматься», — сказал Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодежи.

Министр добавил, что всех послов ЕС пригласили в МИД около полутора недель назад на встречу с ним, чтобы «рассказать о том, что мы советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

Однако, по словам Лаврова, за два дня до назначенного мероприятия они прислали министерству ноту, что «решили не ходить» на эту встречу.

4 марта посол Германии в России Александер Ламбсдорф был вызван в российский МИД.

Ранее Лавров обвинил Запад в неверии в демократию.

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