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Голикова рассказала, когда власти запустят нацпроекты, анонсированные Путиным

Голикова: 4 из 5 нацпроектов, анонсированных Путиным, запустят в РФ в 2025 году

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Российские власти планируют в 2025 году запустить четыре из пяти национальных проектов, которые анонсировал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

Речь идет о проектах «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России».

Как рассказала Голикова, нацпроект «Молодежь России» намерены запустить уже в 2024 году.

Она уточнила, что он будет обладать механизмом сопровождения новой стратегии развития молодежной политики. Вероятнее всего, «Молодежь России», стартует во второй половине текущего года.

Вице-премьер подчеркнула, что все нацпроекты, которые находятся в реализации, будут подстраиваться под те новые приоритеты, которые объявлены президентом с 2025 года.

До этого глава Минэкономразвития заявил, что программа Путина обеспечит рост ВВП на 3%.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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