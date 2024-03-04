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Медведев назвал Зеленского актеришкой

Медведев: Зеленский — актеришка комедийного сериала

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Алексей Никольский/РИА Новости

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал актеришкой украинского лидера Владимира Зеленского во время выступления на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые». Об этом пишет ТАСС.

«Захват Западом Украины именуется освобождением от русской диктатуры, а насаждение и поддержка ублюдочного неонацистского режима, созданного этим актеришкой комедийного сериала, — поддержкой демократии и свободы», — заявил Медведев, отметив, что попытки России сохранить общерусское пространство подают на Западе как «интервенцию» и «оккупацию».

Кроме того, по мнению замглавы Совбеза, усилиями Запада Украина превратилась в таран против РФ, став настоящей анти-Россией.

В своем выступлении Медведев также заявил, что Россия не пытается расширить свои границы путем захвата территории Украины, ее действия являются вынужденными. Он добавил, что у РФ нет территориальных споров со странами СНГ.

Ранее Медведев высказался о ситуации с утечкой разговора офицеров ФРГ.

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