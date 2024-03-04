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Медведев представил карту с разделенной между четырьмя странами территорией Украины

Медведев показал карту с частями Украины в составе Румынии, Венгрии, Польши и РФ

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Винницкая область Украины может оказаться в составе Румынии, УжгородВенгрии, Польша получит Львов, Ивано-Франковск, Житомир, а остальные регионы присоединятся к России. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание.Первые», продемонстрировав созданную им карту «новой» Украиной, передает РИА Новости.

Политик обозначил, что Одесса, Николаев, Черкассы, Чернигов, Полтава, Днепр, Запорожье, Сумы, Херсон будут российскими.

Кроме того, непризнанная Приднестровская Молдавская Республика также будет в составе России, считает Медведев.

«России надо идти нынешним путем. Исторические части страны должны вернуться домой», — резюмировал заместитель председателя Совета безопасности РФ.

На этой же встрече Медведев заявил, что Россия не пытается расширить свои границы путем захвата территории Украины, ее действия являются вынужденными. Таким образом он прокомментировал ход специальной военной операции.

Ранее Медведев назвал действия на Украине вынужденным ответом на русофобскую политику.

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