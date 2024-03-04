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Киселев назвал цели в Германии для возможных ударов в случае атаки на Крымский мост

Киселев перечислил цели в Германии для ударов в ответ на атаку на Крымский мост

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Максим Блинов/РИА Новости

Российский журналист Дмитрий Киселев назвал мосты в Германии, по которым можно было бы нанести удар в ответ на обсуждаемую немецкими офицерами атаку на Крымский мост. Своим мнением он поделился в эфире программы «Вести недели».

Ведущий отметил, что в Германии нет таких длинных мостов, как Крымский, но «там тоже есть на что посмотреть через ракетный прицел».

По его словам, мишенью, в частности для сверхзвуковой ракеты «Циркон», могут стать автомобильно-железнодорожный Ферманзундский мост, Рюгенский мост, железнодорожный мост Гогенцоллернов в Кельне, а также Магдебургский мост.

Последнее сооружение Киселев назвал «вишенкой на торте».

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров дал оценку планам ФРГ по атаке на Крымский мост.

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