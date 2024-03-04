Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенатор США призвал тратить деньги на американцев вместо Украины

Сенатор Вэнс призвал прекратить помощь Украине и сосредоточиться на американцах

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

США необходимо прекратить тратить деньги на помощь Украине и сосредоточиться на собственных гражданах. Об этом заявили сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Законодатель отметил, что у Соединенных Штатов хватает собственных проблем, которые необходимо решить, в том числе миграционный кризис на границе с Мексикой, с которым связаны распространение синтетического опиоида фентанила и торговля людьми.

Но вместо того, чтобы заботиться о гражданах США, заметил Вэнс, в Вашингтоне одержимы Восточной Европой и Украиной.

Некоторое время назад телеканал CNN сообщил, что республиканцы могут одобрить выделение Украине $60 млрд в марте-апреле. Законодатели продвигают идею двухпартийного проекта, который включает в себя помощь Израилю и Украине.

3 марта председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что Украина проиграет на поле боя, если Вашингтон не возобновит поставки военной помощи.

Ранее в США рассказали о самом большом вызове для Зеленского с начала СВО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами