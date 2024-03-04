Сенатор США призвал тратить деньги на американцев вместо Украины

США необходимо прекратить тратить деньги на помощь Украине и сосредоточиться на собственных гражданах. Об этом заявили сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Законодатель отметил, что у Соединенных Штатов хватает собственных проблем, которые необходимо решить, в том числе миграционный кризис на границе с Мексикой, с которым связаны распространение синтетического опиоида фентанила и торговля людьми.

Но вместо того, чтобы заботиться о гражданах США, заметил Вэнс, в Вашингтоне одержимы Восточной Европой и Украиной.

Некоторое время назад телеканал CNN сообщил, что республиканцы могут одобрить выделение Украине $60 млрд в марте-апреле. Законодатели продвигают идею двухпартийного проекта, который включает в себя помощь Израилю и Украине.

3 марта председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что Украина проиграет на поле боя, если Вашингтон не возобновит поставки военной помощи.

Ранее в США рассказали о самом большом вызове для Зеленского с начала СВО.