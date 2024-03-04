В Китае заявили об улучшении возможностей для диалога между РФ и Украиной

Условия для оказания Китаем помощи в политическом урегулировании вооруженного конфликта на Украине становятся все более благоприятными, поскольку в сложной для Киева ситуации Россия заявляет о готовности к переговорам. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Таким образом издание прокомментировало встречу в Москве спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем с замглавой МИД РФ Михаилом Галузиным.

Аналитик Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» Цуй Хэн отметил, что конфликт на Украине лишает сил не только эту страну, но и Россию, истощает Европейский союз, США. По его мнению, это создает больше возможностей для мирных переговоров и посреднических усилий по разрешению украинского кризиса.

По словам Цуй Хэн, в сложившейся ситуации Китай может сыграть решающую роль в оказании содействия политическому решению конфликта. Кроме того, весной погодные условия препятствуют проведению масштабных военных операций, поэтому в ближайшие месяцы не стоит ожидать каких-либо кардинальных изменений на поле боя, заметил эксперт.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.