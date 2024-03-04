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Экс-аналитик ЦРУ заявил, что РФ после слов Шольца имеет право на ответный удар по НАТО

Экс-разведчик Джонсон: Россия имеет право нанести ответный удар по базам НАТО

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РИА Новости

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works, заявил, что после признания канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что британские подразделения уже находятся на Украине и управляют ракетами Storm Shadow, Россия имеет право нанести НАТО ответный удар.

Бывший разведчик отметил, что германский канцлер признал, что британские военные на Украине управляют дальнобойными ракетами. Тем самым Запад, США, Великобритания и ФРГ де-факто участвуют в акте войны против России. Поэтому у России имеются все основания для того, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника.

Джонсон выразил мнение, что НАТО не обладает достаточной военной мощью для нанесения поражения России. При этом Североатлантический альянс в конфликте на Украине зашел уже слишком далеко.

До этого в Британии заявили о возможностях об имеющихся у России возможностях отследить поставки ракет на Украину.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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