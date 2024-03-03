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В бундестаге запросили комитет по обороне из-за слитого разговора военных

Die Welt: в ФРГ запросили комитет по обороне из-за перехвата разговора военных

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Global Look Press

Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне после публикации в российских СМИ разговора высокопоставленных немецких военных. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на письмо секретаря Торстена Фрая.

«От имени моей фракции. <...> Я прошу немедленно созвать специальное заседание комитета по обороне», – приводит вещатель обращение Фрая к президенту бундестага Бербель Бас.

Отмечается, что ХДС/ХСС считает необходимым присутствие на заседании комитета канцлера Олафа Шольца.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о наличии у нее аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают атаку на Крымский мост.

После этого глава земельной группы ХСС в бундестаге Александер Добриндт заявил, что нельзя исключать создания комитета по расследованию ситуации с публикацией записи разговора.

Ранее в Крыму назвали режим на Украине преступным и направленным на разрушение.

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Утечка разговора военных ФРГ
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