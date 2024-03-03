NYT: часть голосовавших за Байдена американцев теперь поддерживает Трампа

Некоторые проголосовавшие за Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году избиратели в настоящее время поддерживают его потенциального главного соперника Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса The New York Times и Сиенского колледжа.

Согласно итогам исследования, Трампа готовы поддержать 97% опрошенных американцев, которые голосовали за него в 2020-м, и при этом крайне небольшое количество избирателей перешло в лагерь кандидата от Демократической партии. Вновь отдать свой голос Байдену готовы 83% его прошлых сторонников, при этом 10% от числа голосовавших четыре года назад теперь поддерживают Трампа.

NYT отмечает, что в данный момент за Байдена готовы проголосовать 43% респондентов из числа зарегистрированных избирателей, а за Трампа — 48%. Мужчины больше поддерживают республиканца — 49% против 40%, а доли женщин, симпатизирующих Трампу и Байдену, оказались равны — по 46%. Судя по данным опроса, основной электорат Байдена — молодежь 18-29 лет и граждане старше 65 лет, а избиратели Трампа — люди 30-64 лет.

До этого сообщалось, что Трамп выиграл партийные голосования сразу в трех штатах.

Ранее первая леди США назвала Трампа угрозой для женщин.