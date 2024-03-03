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Канада анонсировала новые санкции против России из-за смерти Навального

Канада объявила о новых антироссийских санкциях из-за смерти Навального

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Global Look Press

Канада объявила о новых антироссийских санкциях из-за смерти Алексея Навального. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на главу канадского МИДа Мелани Жоли.

По его информации, санкции затронут «шесть российских чиновников, включая старших должностных лиц и высокопоставленных сотрудников прокуратуры, судебной и исправительной служб России».

1 марта Австралия объявила о санкциях против России из-за смерти Навального.

29 февраля сообщалось, что восемь европейских стран прилагают дипломатические усилия для разработки Евросоюзом новых санкций, направленных против российских чиновников из-за смерти Алексея Навального.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Навальный умер 16 февраля в возрасте 47 лет.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

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