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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль оценила антироссийские санкции

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: западные санкции в отношении России не сработали

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила на лекции в рамках Всемирного фестиваля молодежи, что односторонние санкции Запада против России оказались неэффективными. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-министр обратила внимание, что в 2022 году в отношении РФ были введены беспрецедентные санкции — 17 тысяч санкций. В феврале Европейский союз ввел 13-й пакет антироссийских санкций, напомнила она.

Кнайсль отметила, что в РФ все работает.

«Те, кто приезжают в Россию, видят, что все работает, общество продолжает функционировать. Все гораздо лучше, чем это отражается в западных медиа», — сказала она.

Бывшая дипломат также заявила, что потолок цен на российскую нефть «не сработал».

На этой неделе министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что ее страна вместе с партнерами по G7 ввела дополнительные ограничения на импорт российских алмазов. По ее словам, этот запрет еще больше усиливает введенные Оттавой в декабре 2023 года ограничения на импорт бриллиантов и изделий с бриллиантами из России.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

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