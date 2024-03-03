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Французский политик обвинил Макрона в легкомыслии

Политик Вокье: Макрон проявил легкомыслие, заговорив об отправке войск Киеву

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Ludovic Marin/Reuters

Глава французского региона Овернь — Рона — Альпы Лоран Вокье в колонке для газеты Tribune написал, что президент Франции Эммануэль Макрон проявил «невыносимое легкомыслие».

«Упомянув отправку войск на территорию Украины, что, если не довольствоваться пустыми словами, подразумевало бы вступление в войну Франции и других западных стран, президент [Макрон] проявил невыносимое легкомыслие», — написал он в публикации.

Вокье добавил, что французский президент в одиночку выступил против ядерной державы без поддержки западных стран. В результате, по мнению автора статьи, голос Франции теперь «дискредитирован», так как угроза выглядела несерьезной, а после того, как эти высказывания были немедленно отвергнуты союзниками, всем врагам Запада представлено зрелище раскола и бессилия.

До этого стало известно, что Макрон 7 марта обсудит ситуацию на Украине с лидерами французских политических партий.

Ранее во Франции заявили о наступлении переломного момента в конфликте на Украине.

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