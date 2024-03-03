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Предсказаны последствия перехвата разговора немецких военных для Германии

WSJ: отношения ФРГ и НАТО могут обостриться из-за перехвата разговора военных

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Global Look Press

Отношения между Германией и НАТО могут обостриться на фоне перехвата разговора высокопоставленных немецких военных, обсуждающих возможную атаку на Крымский мост. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации подчеркивается, что в рамках беседы офицеры ФРГ заявили о нахождении британских, французских и американских военных на Украине. Там они помогают обслуживать западные боевые системы. Издание подчеркивает, что Париж, Вашингтон и Лондон отрицают данный факт.

Авторы материала утверждают, что утечка информации вызвала ярость в Германии, это может привести к обострению отношений с союзниками Берлина по Североатлантическому альянсу.

До этого депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что о необходимости проверить всю ИТ-инфраструктуру на предмет уязвимостей после появления записи разговора немецких офицеров.

Накануне стало известно, что в ФРГ надеются быстро получить результаты расследования о перехвате разговора военных.

Ранее в бундестаге призвали передать Украине ракеты Taurus.

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Утечка разговора военных ФРГ
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