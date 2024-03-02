Трамп может получить все голоса делегатов от Миссури

Бывший президент США Дональд Трамп получит 100% голосов делегатов от штата Миссури на предстоящий съезд Республиканской партии по итогам прошедших партийных собраний (кокусов) в регионе. Об этом сообщает Assosiated Press.

По расчетам агентства, летом за Трампа проголосуют все 100% делегатов. Конкурентка экс-президента, бывший постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли не получит ни одного голоса.

Прогноз подготовлен по итогам подсчета 26% голосов на кокусах в Миссури по состоянию на 13.00 по местному времени (22:00 мск).

До этого стало известно, что менее 20% граждан Соединенных Штатов поддерживают Джо Байдена на посту президента страны.

Отмечается, что Байден пользуется поддержкой лишь у 17% зарегистрированных американских избирателей. При этом среди молодежи от 18 до 29 лет это значение составило 8%, а среди граждан от 30 до 44 лет — только 7%.

61% американцев не поддерживает Байдена. 65% граждан США считают, что США находятся на неверном направлении своего развития.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.