Королю Норвегии установили временный кардиостимулятор

Королю Норвегии Харальду V установили временный кардиостимулятор в больнице в Малайзии. Об этом сообщает AP со ссылкой на пресс-службу королевского дворца.

«Соответствующее решение было принято сегодня утром, операция прошла успешно. С учетом всех обстоятельств король находится в хорошем состоянии, однако по-прежнему нуждается в отдыхе», — сказано в сообщении.

Сообщается, что имплантация кардиостимулятора была необходима из-за вызывавшего беспокойство сердечного ритма короля.

27 февраля сообщалось, что Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии после обнаружения у него инфекции.

Отмечалось, что в конце января король находился на больничном, но уже через несколько дней вернулся на работу. В мае прошлого года его также госпитализировали из-за инфекции, в клинике он провел несколько дней.

Ранее сообщалось, что президент Ирландии госпитализирован.