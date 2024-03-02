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Лавров оценил заявления Армении по ОДКБ

Лавров заявил, что ОДКБ не бросала Армению в беде

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявление о том, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) бросила Ереван «в беде» в конфликте с Баку, не соответствует действительности. Его слова приводит ТАСС.

«Одно из главных обвинений заключается в том... что именно Россия подтолкнула Азербайджан к началу войны в сентябре 2020 года. Это неблагодарные оценки, потому что именно РФ эту войну остановила», — подчеркнул Лавров.

По его словам, «заявление о том, что ОДКБ бросила Армению в беде, тоже не соответствует действительности».

Министр отметил, что ОДКБ откликнулась на просьбу Еревана, отправила миссию экспертов, которая предложила развернуть в Армении на границе с Азербайджаном миротворческую миссию.

До этого секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян назвал стратегической ошибкой зависимость страны от РФ. По словам Григоряна, страна с 1991 года полностью зависела от России во всех сферах — политической, военно-политической, научной и экономической, однако в 2020 году эта стратегия оказалась «нерабочей».

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

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