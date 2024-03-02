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Министр здравоохранения ФРГ заявил о необходимости подготовки к военным конфликтам

Министр Лаутербах: здравоохранение ФРГ должно быть готово к военным конфликтам

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Bettina Strenske/Global Look Press

Система здравоохранения Германии должна быть готова к возможным военным конфликтам. Об этом заявил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах, со ссылкой на газету Neue Osnabruecker Zeitung сообщает ТАСС.

По мнению министра, ФРГ необходимо быть готовой к будущим пандемиям, крупным катастрофам и военным конфликтам. В этих случаях Германия в силу союзнических обязательств «может стать центром оказания помощи раненым и пострадавшим из других стран». Лаутербах заявил, что эта проблема «приобретает все большее значение в свете нынешних событий на Украине».

Для создания соответствующих условий в стране готовится новый законопроект, в котором будут четко распределены полномочия ведомств и государственных структур, в частности, в деле распределения большого числа раненых по клиникам Германии. По словам министра, «в случае кризиса каждый врач, каждая больница, каждый орган здравоохранения должен знать, что делать».

28 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине.

29 февраля Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» РФ на НАТО.

Ранее в ФРГ заявили, что на саммите в Париже никто не поддержал отправку войск на Украину.

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