В Ливане назвали способ остановки конфликта в секторе Газа

Вооруженный конфликт в секторе Газа остановит прекращение поставок оружия Израилю Соединенными Штатами и другими странами Запада. Об этом заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб, передает РИА Новости.

«До тех пор пока Запад и, главное, США не пойдут на такой шаг, израильская агрессия будет продолжаться и может перерасти в региональную войну, если Израиль совершит нападение на Ливан», — высказал мнение дипломат.

По его словам, если верить заявлениям членов правительства Израиля, то эта страна планирует вести более интенсивные бои на юге.

Хабиб добавил, что Бейрут готов заключить соглашение с Тель-Авивом, которое обеспечит безопасность на общей границе и позволит беженцам вернуться в свои дома.

Министр подчеркнул, что израильские войска должны покинуть районы Шебаа и Кфар-Шуба, «оккупированные во время арабо-израильской войны в 1967 году».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее Хабиб заявил, что Израиль отказался от прекращения огня с Ливаном.