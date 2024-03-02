Посла США в Сингапуре Каплана обвинили в конфликтах и необоснованных тратах

Американского посла в Сингапуре Джонатана Каплана уличили в неэффективном продвижении интересов США и необоснованных тратах из бюджета. Об этом говорится в отчете по итогам инспекции офиса генерального инспектора Госдепартамента, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту доклада, ряд отделов посольства отметил, что у дипломата сложились плохие отношения с некоторыми сингапурскими министерствами, а его действия в некоторых случаях вредят прогрессу в достижении целей и задач интегрированной государственной стратегии.

Кроме того, инспекция выявила, что посол «не следовал принципам» Госдепа и нарушал правила, связанные с финансированием. В частности, в ходе проверки были обнаружены непогашенные туристические ваучеры на поездки на сумму около $48 тыс. Более $27 тыс. посольство также потратило на вечеринку на острове Макин, на которой друг Каплана — профессиональный пианист — играл на рояле на палубе корабля.

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