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Посла США в Сингапуре Каплана обвинили в конфликтах и необоснованных тратах

Госдеп уличил посла США в Сингапуре Каплана в конфликтах и необоснованных тратах

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J. Scott Applewhite/AP

Американского посла в Сингапуре Джонатана Каплана уличили в неэффективном продвижении интересов США и необоснованных тратах из бюджета. Об этом говорится в отчете по итогам инспекции офиса генерального инспектора Госдепартамента, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту доклада, ряд отделов посольства отметил, что у дипломата сложились плохие отношения с некоторыми сингапурскими министерствами, а его действия в некоторых случаях вредят прогрессу в достижении целей и задач интегрированной государственной стратегии.

Кроме того, инспекция выявила, что посол «не следовал принципам» Госдепа и нарушал правила, связанные с финансированием. В частности, в ходе проверки были обнаружены непогашенные туристические ваучеры на поездки на сумму около $48 тыс. Более $27 тыс. посольство также потратило на вечеринку на острове Макин, на которой друг Каплана — профессиональный пианист — играл на рояле на палубе корабля.

До этого в посольстве РФ в США заявили, что Вашингтон намерен дестабилизировать обстановку в России перед президентскими выборами.

1 марта сенаторы конгресса Соединенных Штатов одобрили проект продления финансирования правительства страны, чтобы избежать шатдауна.

Ранее в США согласовали бюджет федерального правительства на 2024 год.

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